Dia, Pogliese: ”Renato Panvino investigatore di livello straordinario”

“Le qualità professionali e umane di un investigatore straordinario per coraggio, determinazione e risolutezza come Renato Panvino rimarranno a lungo impresse nella memoria dei catanesi. Le tante battaglie vinte sul difficile campo della lotta alla mafia, infatti, sono frutto del sincero attaccamento ai valori della legalità e della competenza di un leale servitore delle istituzioni, a cui va la gratitudine della città di Catania e l'augurio di altrettanti successi negli altri incarichi che sarà chiamato a ricoprire”. Lo ha dichiarato il sindaco Salvo Pogliese commentando il trasferimento in altra destinazione del capocentro Dia per la Sicilia orientale Renato Panvino.