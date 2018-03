Gioco d'azzardo, Dia sequestra beni per nove milioni di euro ad imprenditore

La Direzione Investigativa Antimafia di Catania sta eseguendo un decreto di confisca di beni, per un valore stimato in oltre 9 milioni di euro, emesso dalla Corte di Appello etnea nei confronti di un imprenditore operante nel settore del noleggio di apparecchiature elettroniche per il gioco d’azzardo, ritenuto appartenente al clan mafioso siracusano “Trigila” e affiliato al più potente clan mafioso catanese di “Cosa Nostra”, capeggiato dal noto boss Benedetto “Nitto” Santapaola. Il provvedimento ha confermato la confisca disposta precedentemente dal Tribunale di Siracusa nel 2011, su proposta del Direttore della Dia.