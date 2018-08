Diciotti a Catania, la protesta della rete Anti-razzista contro Salvini - Video

Questa mattina, davanti al molo di Levante, la rete Antirazzista di Catania e tante altre associazioni hanno manifestato contro il comportamento del governo Conte e, in particolar modo, contro la scelta del ministro Salvini di non procedere con le operazioni di sbarco. Ad osservare il presidio anche alcuni lavoratori del porto che hanno dichiarato di essere invece favorevoli al blocco degli arrivi e di non approvare il comportamento dei manifestanti