Diciotti, scontri al porto: un agente ferito e in azione i reparti speciali

Sale la tensione al porto di Catania dove la manifestazione per la liberazione dei migranti della nave Diciotti si è riscaldata proprio in queste ultime ore.

Dopo un pomeriggio pacifico i manifestanti hanno provato ad oltrepassare il blocco istituito dalle forze dell'ordine all'imbocco del molo di Levante ed alcuni si sono buttati in mare. Un agente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario che è dovuto intervenire per prendersi cura anche di un manifestante che ha avuto un malore.

Dopo l'escalation il porto è stato completamente blindato dalla polizia, i cronisti presenti sul muraglione di Levante sono stati bloccati e attualmente non possono spostarsi in modo indipendente. Nonostante l'intervento dei reparti speciali i militanti sono riusciti a raggiungere la nave della Guardia Costiera. Intanto le forze dell'ordine hanno concesso ai manifestanti uno spazio per assemblea pubblica.