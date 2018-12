Dieci ore bloccati in aeroporto, i passeggeri in rivolta contro la compagnia

Dieci ore di ritardo per il volo Vueling Catania-Venezia delle 12.50. Dopo essere stati inizialmente imbarcati intorno alle 20.40, i passeggeri sono stati riportati all'interno dell'aerostazione per quello che, come spiega un passeggero, sarebbe un "problema all'aeromobile"