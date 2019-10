Differenziata e beneficienza, Dusty sostiene l'help center della Caritas

Fare la raccolta differenziata non è una scelta: è un dovere etico, civico e morale. Ogni nostra azione, anche la più semplice, produce un rifiuto. Le nostre piccole azioni si ripercuotono quotidianamente nell’ambiente in milioni di litri di petrolio consumati, milioni di kg di CO2 emessi nell’atmosfera, milioni di alberi abbattuti. Ogni nostra mancanza di etica e rispetto dell’ambiente, si traduce nel proliferare delle micro-discariche e nel reiterare pessime abitudini. In questo contesto Dusty prosegue il suo impegno sociale nel sensibilizzare i cittadini a fare correttamente la raccolta differenziata, proponendo un baratto dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) a fronte di un biglietto omaggio per assistere allo spettacolo teatrale allestito al Metropolitan di Catania per il Festival delle Parrocchie. Dusty contribuirà alla beneficenza, consegnando 50 biglietti (del valore di € 10,00 cadauno equivalente al costo del singolo biglietto per accedere allo spettacolo), a fronte di un Raee che gli utenti dovranno consegnare entro il 24 ottobre esclusivamente al CCR di Via Maria Gianni (orari dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00). Venerdì 25 ottobre alle ore 21.00, Mons. Salvatore Gristina infatti, darà il via al “Festival delle Parrocchie”. La manifestazione condotta Da Salvo La Rosa, intitolata “Un’ala di riserva per essere oasi di misericordia” ha anche una finalità di beneficenza: la costruzione di docce e bagni all’help Center della Caritas diocesana.

Agli utenti che avendo portato il proprio Raee al Centro Comunale di Raccolta entro l’inderogabile data del 24 ottobre, sarà data una ricevuta che dovrà essere esibita la sera del 25 ottobre, all’Info Point allestito nella hall del Teatro Metropolitan, per avere in cambio il biglietto per accedere allo spettacolo. Note: verranno erogati un massimo di n. 50 buoni. Ogni utente potrà ricevere massimo 3 buoni che potranno essere utilizzati solo per il suddetto spettacolo.

Per avere il biglietto omaggio si possono portare: vecchi telefonini, computer, ferro da stiro, video-game, video-registratore, piastra, lettore cd/dvd, monitor, tv, asciugacapelli, frigorifero, forno, lavatrice, lavastoviglie, frullatori, telecomandi, tastiere di computer, mouse.