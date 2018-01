Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La profonda trasformazione dell’informazione che si è evoluta ai nuovi media. È questo il tema di “Digital News – L’evoluzione del giornalista 2.0”, la giornata di studio intitolata a Barbara Minutoli, studentessa dell’Università di Catania e collaboratrice LiveUnict prematuramente scomparsa lo scorso settembre.

L’iniziativa che ha coinvolto importanti nomi del giornalismo e della comunicazione locale e nazionale si terrà il 24 gennaio 2018 alle 9.00 nella sala studio Ersu “Danilo Di Majo” alla Cittadella universitaria. Ad aprire l’evento, gratuito e rivolto a tutti, sarà la prof.ssa Maria Caterina Paino, direttrice del dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Catania. Seguirà un momento commemorativo dedicato a Barbara, studentessa in Filologia moderna alla Scuola Superiore di Catania e con il sogno di diventare una giornalista. La giornata sarà animata dagli interventi di Rosa Maria Di Natale, giornalista per LaRepubblica, Antonio Condorelli, coordinatore responsabile LiveSiciliaCatania e direttore S, Davide Bennato, docente d Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Catania, Giorgio Romeo, direttore di Sicilian Post e Benedetta Intelisano, speaker di Radio Zammù.

“Digital News – L’evoluzione del giornalista 2.0” è organizzato dall’Associazione Culturale LiveUnict, editrice dell’omonima testata, che ha messo in palio una borsa di studio del valore di 200 euro. Per partecipare occorre essere studenti Unict: basterà presentare un elaborato di massimo 4.000 battute (spazi inclusi) sul tema “Dal cartaceo al digitale: comunicare con i nuovi media nell'era dell’informazione online” entro e non oltre le ore 24.00 del 20 gennaio 2018, compilando il form d’adesione sul sito dedicato all'iniziativa. Una commissione interna all'associazione LiveUnict, sotto suo giudizio insindacabile, valuterà gli elaborati ricevuti decretando il vincitore, il cui nome verrà comunicato durante l'evento. A tutti gli studenti presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per partecipare all’evento e/o al concorso per la borsa di studio è obbligatoria la prenotazione sul sito di riferimento (Digital News).