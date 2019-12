Diletta Leotta, Caterina Collovati: "Non è necessario esibire la quinta di reggiseno"

L'avvenenza della conduttrice catanese è ancora oggetto e tema di discussione all'interno dei talk show televisivi: sotto la lente degli ospiti della puntata di Live Non è la D’Urso è proprio Diletta Leotta e le accuse sessiste che spesso le vengono rivolte. Questa volta è il turno di Caterina Collovati: “Premetto che non ho nulla contro una bella ragazza che potrebbe essere mia figlia – ha esordito la signora - sarebbe assurdo. Combatto contro l’oggettivazione del corpo della donna. Ma che bisogno c’è di esprimersi con una taglia cinque di reggiseno piuttosto che dimostrare di essere brave giornaliste? Non dobbiamo diventare complici della mentalità maschilista che ci giudica solo come oggetti, questo porta a delle conseguenze”. Ma subito è intervenuta la giornalista Sport Mediaset Giorgia Rossi che ha precisato: “Facciamo un distinguo. Diletta Leotta non è una giornalista sportiva ma una conduttrice. Lei è libera di fare quello che vuole, indossare quello che vuole, noi quando andiamo sul campo non possiamo”. Insomma la bella e brava conduttrice non smette di far parlare di sé anche quando non è sugli schermi.