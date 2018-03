Il fuorionda su Diletta Leotta durante la trasmissione Top Calcio 24

Sta facendo il giro della rete il fuorionda della trasmissione Top Calcio 24, durante il quale alcuni ospiti si sono lasciati andare a commenti “hard” nei confronti della conduttrice di Sky Sport Diletta Leotta.

Il video è stato trasmesso alle 4 del mattino per errore, mentre in diretta c’era la pubblicità, come spiega il direttore della Rete Fabio Ravezzani in un post su Twitter, scusandosi pubblicamente con la collega.

Durante il fuorionda gli ospiti discutevano sulle foto hot hackerate a Diletta Leotta. Sono così iniziati i commenti volgari, in particolare da parte di Davide Russo De Cerame.