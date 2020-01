Diocesi Acireale, corso a preti e insegnanti contro abusi su minorenni

I Vescovi italiani, secondo il magistero di Papa Francesco e le linee guida approvate dall'Assemblea generale della Cei, pubblicate il 26 giugno 2019, hanno elaborato un direttivo per la tutela dei minori abusati e delle persone vulnerabili. Lo ricorda il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, rendendo noto che "la Diocesi ha messo a disposizione degli strumenti a favore dei presbiteri e degli operatori che hanno contatti con i più piccoli e le eventuali vittime così da offrire loro più informazione per prevenire ed ascoltare i casi di trasgressione". Il percorso formativo, si legge in una nota della Diocesi, sarà "proposto a sacerdoti, dirigenti scolastici e insegnanti di religione della diocesi per offrire loro le informazioni di base sulle tematiche sulla tutela dei minorenni attraverso una prospettiva interdisciplinare - legale, psicologica e sociale - in un'ottica che ponga al centro della riflessione il minorenne come persona e soggetto relazionale, inserito in una trama familiare di legami e significati". Il corso è organizzato dalla Diocesi, dall'università Cattolica del Sacro Cuore, dalla Fondazione Barbagallo, dalla Città del Fanciullo e dall'Ente attività sociali di Acireale.