Direttive Prg approvate in commissione: contrordine dei 5 stelle

"La commissione Urbanistica, presieduta dal vicepresidente Giuseppe Gelsomino, non poteva dare l’ok alle direttive generali del Prg. Ci spiace smentire quanto dichiarato dal presidente Manfredi Zammataro, peraltro assente alla seduta, ma la realtà dei fatti, basata su elementari calcoli matematici, ci impone di farlo". Lo affermano i consiglieri pentastellati in una nota: "La questione sull’esito della votazione è stata sollevata dall’altro vicepresidente della commissione Graziano Bonaccorsi (M5S), che si è reso conto dell’errore: su sei consiglieri presenti, tre si sono astenuti, due hanno votato favorevole ed uno contrario. Se la matematica, nel rispetto della normativa che in questa materia regola la nostra Regione a statuto speciale (O.R.E.L. Ordinamento amministrativo regionale degli enti locali), non è un’opinione, è evidente che alle direttive del Prg non poteva essere dato parere favorevole, a meno che non si considerino le tre astensioni “inesistenti”. Constatiamo perplessi come ancora una volta emergano la totale confusione e la mancanza di competenze in cui navigano la macchina amministrativa e la maggioranza".