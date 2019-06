Direttive Prg, Di Salvo: "Documento bocciato, dichiarazioni di Zammataro prive di fondamento"

La Commissione Urbanistica ha bocciato di fatto le direttive generali del predisponendo Prg. Avrebbe dovuto dichiarare il contrario il Presidente della commissione Urbanistica Manfredi Zammataro. E' un fatto grave che la Commissione Urbanistica abbia di fatto bocciato la delibera riguardante le Direttive Generali del predisponendo Prg, Ed è altrettanto falso quando dichiarato ieri a mezzo stampa dal Presidente della Commissione Urbanistica Manfredi Zammataro anche assente nella seduta di Commissione insieme ad altri cinque componenti titolari me compreso. Bisogna affrontare e approfondire la questione delle direttive generali che non possono assolvere solo l'ambito del territorio di Catania ma devono contenere i caratteri più specifici di un Piano che abbia una visione di una Città Metropolitana almeno di quei Comuni limitrofi in cui vi è una continuità territoriale omogenea. Inoltre le Direttive Generali dichiara il Consigliere Salvo Di Salvo non possono non prescindere anche dalle funzioni del Porto e dell'Aereoporto in una visione di integrazione territoriale. Pertanto continua Salvo Di Salvo sono a favore di un nuovo assetto urbanistico per la Città ma che sia di definizione di assetto di area vasta e che sappia integrare al meglio le infrastrutture strategiche per sostenere la già presente e in futuro in crescita economia del Turismo del nostro territorio.