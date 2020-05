'Dirigeva' il traffico in piazza Manganelli: denunciato parcheggiatore abusivo

Continua l’attività di controllo del territorio finalizzata alla repressione del fenomeno dei parchegiatori abusivi. illegale. Nella giornata di ieri, in piazza Manganelli, personale dipendente della squadra Volante dell’ Upgsp ha denunciato penalmente un soggetto, già recidivo, che oltre ad esercitare l’ attività di parcheggiatore abusivo, gesticolava con arroganza pretendendo di gestire la viabilità in piazza e il relativo parcheggio delle auto. Inoltre anche nella mattinata odierna, in via Cimarosa, è stato sanzionato amministrativamente un altro soggetto intento a svolgere l’ attività di parcheggiatore abusivo, sorpreso mentre chiedeva denaro in cambio di manovre di parcheggio fornite a un automobilista.

