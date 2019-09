Disabili, confronto tra avvocati e assistenti sociali al Csr di Viagrande

Un confronto tra professionisti di settori molto diversi tra loro, ma che insieme possono contribuire concretamente per tutelare i diritti dei disabili e dei loro familiari. “Disabilità, dall'integrazione all'inclusione: interventi sociali e tutele giuridiche” è il titolo del convegno organizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione in collaborazione con l'associazione Cammino - Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni. L'evento si terrà venerdì 27 settembre, alle 15.30, nella sala convegni del Csr di Viagrande (Catania).

Il Consorzio Siciliano di Riabilitazione-AIAS da oltre 50 anni si occupa di assistere le persone con disabilità: non solo garantendo le necessarie attività riabilitative, ma anche aiutandole nelle esigenze quotidiane. Nel corso del convegno, il Csr e l'associazione Cammino intendono mettere a disposizione delle varie professioni che assistono e tutelano i disabili, informazioni e approfondimenti che riguardano in particolare la tutela giuridica. Il convegno, organizzato con il patrocinio del Comune di Viagrande, affronterà quindi gli aspetti sociali e giuridici delle norme a tutela dei diritti dei disabili ed è accreditato per gli appartenenti all'Ordine degli Assistenti sociali e all'Ordine degli Avvocati. Dopo i saluti del Presidente del Csr Sergio Lo Trovato, del Direttore generale Francesco Lo Trovato, della Presidente dell'associazione Cammino Marilena Parisi e del Sindaco di Viagrande Francesco Leonardi, interverranno: Anna Talbot (Assistente sociale, responsabile attività di integrazione sociale del Csr), Guido Minà (Avvocato, componente Commissione diritto di famiglia dell'Ordine degli avvocati di Catania), Gina Occhipinti (Assistente sociale specialista al Policlinico di Catania), Delia Ginardi (Avvocato cassazionista, tesoriere dell'associazione Cammino). Modera Francesco Nicoletti, docente di malattie nervose e mentali, già Direttore del dipartimento di Scienze neurologiche dell'Università di Catania