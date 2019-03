Contributi per disabili e familiari: ecco come richiederli

Vanno presentate entro il 29 marzo nei centri multizonali di appartenenza le domande per l'attivazione del Patto di servizio, misura che andrà a favore dei cittadini con disabilità e necessitano di forme di assistenza con l' erogazione di servizi territoriali. Il finanziamento specifico destinato al distretto socio sanitario 16, che comprende i Comuni di Catania, capofila, Misterbianco e Motta Santa Anastasia, è di euro 1.727.254,80. In seguito alla presentazione delle domande, l' Asp e Comune accerteranno le condizioni di dipendenza vitale e il grado di non autosufficienza del soggetto disabile grave e procederanno alla presa in carico e all'elaborazione di un piano personalizzato che definirà eventuali forme di assistenza diretta o indiretta. Gli interessati (soggetti con disabilità, care giver familiari, tutori) potranno richiedere il beneficio nelle sedi del Centro multizonale 1, in via Calì 50 e via Messina 304, e del Centro multizonale 2, in via Luigi Vigo 43 e via Pier Giorgio Frassati 2.