Disabili, gli assistenti igienico personali in mobilitazione: "Rischiamo il posto"

Come ad ogni inizio anno scolastico è ormai triste consuetudine assistere alle polemiche e ai ritardi riguardo ai servizi da offrire agli studenti con disabilità. Stavolta sono in protesta i lavoratori, circa 300 nel catanese, che si occupano dell'assistenza igienico-sanitaria. Una figura a carico del Comune che però, a causa di un parere del Cga che avrebbe indicato alla Sicilia di fruire del personale Ata come nelle altre regioni, rischia di scomparire.

Così questa mattina il sindacato Snalv Confsal ha manifestato sotto la prefettura etnea e ha chiesto un incontro all'assessore regionale al ramo Scavone. Come spiega il segretario regionale del sindacato autonomo Antonio Santonocito "la Regione rischia così di offire agli studenti con disabilità un arretramento del servizio poiché gli operatori attuali sono formati, hanno svolto corsi specifici di 900 ore, hanno conoscenza delle esigenze dei ragazzi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Inoltre si rischia di lasciare senza lavoro - prosegue Santonocito - una vasta platea di operatori e il terzo settore così viene letteralmente demolito da scelte politiche che non possiamo accettare e che si basano su un parere del Cga. Per questo stiamo protestando a livello regionale per difendere i lavoratori e il diritto degli studenti ad avere un servizio con personale qualificato".