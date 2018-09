Un giro in barca che diventa occasione di aggregazione e festa per decine di ragazzi diversamente abili di alcune cooperative sociali di Catania e provincia. L’iniziativa “Portati un amico in mare”, evento inserito all’interno dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Ognina, è stata molto apprezzata dai partecipanti. Il professore Ottavio Tirantola e gli studenti dell’Isis “Duca Degli Abruzzi” di Catania, con la Capitaneria di Porto ed i fratelli Testa titolari della “Marina La Tortuga”, hanno dato vita ad una piccola gita in barca con partenza dal borgo marinaro di Ognina e arrivo al porto di Acitrezza. A bordo dell’imbarcazione Nopaquie, e di molti altri natanti hanno preso posto i ragazzi delle cooperative sociali Anffas, Oda e Oasi della Crescita.