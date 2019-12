Giornata mondiale della disabilità, convegno a palazzo Platamone

Martedì 3 dicembre a partire dalle 8.30 a palazzo Platamone si svolgerà un convegno dal titolo: “La Disabilità: Famiglia, Scuola, Società”. I lavori verranno aperti dal sindaco di Catania Salvo Pogliese e dall'assessore regionale alla Famiglia Antonio Scavone e saranno conclusi dall’assessore ai servizi sociali del Comune di Catania Giuseppe Lombardo.

Un appuntamento fortemente voluto anche da varie associazioni che operano sul territorio e che hanno voluto fare rete per lanciare un chiaro messaggio: guardare alla quotidianità del disabile, delle leggi che ci sono, di quelle che si dovrebbero fare e di quelle che nonostante esistano, non vengono applicate. Ma sarà anche un’occasione per parlare di inclusione sociale, di autonomia, del dopo di noi e delle attività che essi svolgono.

L’incontro - che sarà moderato dalla giornalista Sarah Donzuso - vedrà la presenza delle associazioni Aipd Catania, Anffas, Autismo Oltre, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Catania, Come Ginestre, Il Sorriso di Riccardo, DM e CSVE: saranno proprio i rappresentati delle associazioni a testimoniare l’importante lavoro che svolgono per i disabili e le loro famiglie.

Durante l’incontro ci saranno le testimonianze di ragazzi con disabilità ma anche ciò che si potrebbe fare per rendere più facile la vita di un disabile: dal poter camminare nelle città al poter viaggiare al poter lavorare in autonomia. La giornata verrà anche arricchita da una mostra di Aldo Vitale, un artista affetto da disabilità, che anche grazie al centro territoriale dei servizi sociali è riuscito a uscire dalla sua solitudine e dal suo dolore.