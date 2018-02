Disabilità gravi, nuovo centro di riabilitazione all'Ardizzone Gioeni

"L'obiettivo è quello di attivare il centro riabilitativo, presente all'interno del nostro istituto, destinato a un'utenza composta da soggetti affetti da disabilità gravi e molteplici. Grazie a questa struttura si potranno erogare servizi ambulatoriali di assistenza qualificata e specializzata a tante persone che ne hanno bisogno: nel nostro caso si tratta di ciechi pluriminorati".

A parlare è Giampiero Panvini, presidente dell'Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni che con una nota comunica l'avvio dell'iter che metterà in funzione il centro predisposto all'interno della struttura e rimasto fino ad oggi inutilizzato: "Abbiamo dato inizio alle attività tecnico-amministrative che ci consentiranno di renderlo immediatamente operativo - ha confermato Panvini - venendo incontro così alla domanda di assistenza. Il centro potrà ospitare fino a venti utenti che potranno usufruire della struttura. Si tratta spesso di condizioni di disabilità che determinano in maniera totalizzante la vita di una famiglia. Ed è per questo che abbiamo pensato in questa prima fase, di rendere il centro semi-residenziale, ma con la prospettiva di raggiungere presto la piena funzionalità residenziale. Ci sono già le attrezzature, i posti letto e la palestra per la riabilitazione. In linea con il nuovo corso amministrativo della struttura caratterizzato da una attenta gestione finanziaria e dal rilancio della missione dell'istituto di beneficienza che conta più di un secolo di storia - specifica nella nota Panvini - la messa in funzione del centro potrà rappresentare inoltre uno strumento utile alla piena integrazione dei servizi socio assistenziali e sanitari del nostro territorio. Nel prossimo futuro infatti avvieremo la procedura per poter ottenere l'accreditamento della struttura presso il servizio sanitario".