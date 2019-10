Disagio abitativo, Sunia Sicet e Uniat: "Inutilizzati i fondi per morosità incolpevole"

Giovedi 24 ottobre alle ore 10, i segretari provinciali dei sindacati degli inquilini, Sunia Sicet e Uniat di Catania, faranno il punto sul disagio abitativo in città, nel corso di un incontro con la stampa che si terrà nella sede Sunia via Reclusorio del lume n.29.   Per Giusi Milazzo, Francesco Nicolosi e Giuseppe Camarda, “sfratti e pignoramenti proseguono senza che siano predisposte misure adeguate per venir incontro alle tante famiglie che perdono la casa. Restano inutilizzati milioni di euro per la morosità incolpevole e tarda ancora ad essere messo a disposizione dei cittadini il fondo per l'affitto”. Secondo Sunia Sicet e Uniat di Catania, “la situazione è ormai sufficientemente grave da allarmare seriamente i sindacati”, e inoltre gli “annunci spot, i ritardi inspiegabili nella consegna degli alloggi realizzati nell'ex palazzo di cemento sono gli unici dati tristemente evidenti in questo difficile contesto”.