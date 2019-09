Discarica abusiva al cimitero inglese: la segnalazione

"Ogni mattina vengono a scaricare due o tre moto ape - spiega il lettore - in più gli automobilisti che passano dall'asse dei servizi gettano i rifiuti direttamente dall'auto. Basterebbe una telecamera per mettere fine al problema". Le foto, scattate intorno alle 14 di oggi, testimoniano come la strada che costeggia il cimitero del commonwealth si stia trasformando in una vera e propria discarica a cielo aperto. "Ho chiamato la Polizia municipale - ha concluso - mi hanno risposto che verranno a controllare ma che tanto non verrà nessuno a pulire".