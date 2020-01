Discarica abusiva in via Moncada, Buglio: "L'amministrazione intervenga"

"In via Moncada si è formata una vera e propria discarica abusiva, con rifiuti pericolosi e carcasse di auto che attende da tempo di essere bonificata". A segnalare il problema è il consigliere del I Municipio Giuseppe Buglio che lancia un appello all'amministrazione affinché intervenga per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. "Chiedo l'intervento dell''assessore competente, in questa zona è necessaria una presenza e una sorveglianza costante - continua Buglio - ci troviamo nei pressi di via Stella Polare. La presenza di rifiuti di ogni genere potrebbe rappresentare un pericolo per la salute pubblica".