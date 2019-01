Discarica abusiva e lavoro nero, denunciato imprenditore

Al termine di una indagine delegata da questa Procura Distrettuale della Repubblica, i carabinieri della Compagnia di Paternò, coadiuvati da quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Catania e da personale del Corpo Forestale – Nucleo Operativo regionale di Catania – hanno proceduto al sequestro di una cava in contrada Pantafurna, agro del comune di Paternò, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Catania.

L’amministratore unico e legale rappresentante della società “Gruppo La Vincente S.r.l.” - operante in quella contrada per la lavorazione della pietra lavica ma con sede legale nel capoluogo etneo - è stato denunciato in stato di libertà.

Individuata l’area, di circa 4.000 mq, si è potuto accertare come la stessa fosse stata trasformata in una discarica abusiva di rifiuti provenienti anche da altri siti di lavorazione, classificati speciali, quindi pericolosi per la salute pubblica, e il modo in cui la società operasse illegalmente anche l’estrazione della pietra lavica non prevista nelle autorizzazioni d’esercizio. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, durante l’attività di controllo, hanno evidenziato come la società impiegasse sul posto della manovalanza, quattro operai, totalmente sconosciuti alla pubblica amministrazione e in assenza dei requisiti in materia anti infortunistica, con riferimento agli obblighi di formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, per le quali, oltre alla rilevanza in materia penale, sono state comminate ammende pari ad 8.700 euro e conseguente provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e ulteriore maxi sanzione, per il lavoro nero, di 14.000 euro.

Sul posto è stata individuata finanche la presenza di un impianto di video sorveglianza attivato senza le previste autorizzazioni a cura dell’Ispettorato del Lavoro di Catania.