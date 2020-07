Discarica abusiva Fondo Romeo sempre a fuoco, consegnata raccolta firme al Comune

Si è conclusa oggi la raccolta firme avviata una settimana fa, mediante la quale chiedere una seria accelerazione dell'iter procedurale che potrebbe portare all'installazione di telecamere di videosorveglianza sulla discarica abusiva di Via Fondo Romeo. Il documento è indirizzato all'assessorato Ambiente ed Ecologia del comune di Catania.Tale iniziativa è stata avviata dai residenti e commercianti della zona che da decenni si battono per risolvere tale problematica e che sperano in una definitiva risoluzione.

Una vera e propria discarica a cielo aperto che, nonostante le continue opere di bonifica messe in atto dalle società competenti e nonostante l'impegno concreto dell'amministrazione, non ha mai fatto passi avanti nella lotta al fenomeno negativo che la caratterizza. Rifiuti di ogni genere, materiali ingombranti, materiali inquinanti ed anche carcasse animali, hanno destato notizia negli ultimi mesi e reso davvero impossibile la vita dei numerosi residenti della zona e commercianti che operano in quell'area.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'amministrazione ha dimostrato interesse per risolvere l'annoso problema, ma purtroppo le procedure burocratiche necessarie hanno provocato un allungamento dei tempi di attuazione e di risposta all'inciviltà." La raccolta firme, che in una sola settimana ha portato alla firma di circa 350 cittadini, ha come obiettivo proprio quello di esortare gli organi competenti a rendere possibile una decisa accellerazione delle procedure necessarie per poter dare finalmente un segnale forte alla città nella lotta al fenomeno della discarica abusiva, segnale che nessun'altra amministrazione precedente si è mai dimostrata in grado di generare" sostengono i consiglieri comunali Giovanni Petralia, Dario Grasso ed Agatino Giusti che hanno seguito sin dall'inizio questa dura battaglia per una delle periferie storiche di questa città.