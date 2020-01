Scoperta discarica abusiva in un immobile del Comune: era gestita da operatore ecologico

Una vera e propria discarica abusiva in un immobile del Comune. Uno dei due "gestori" era, tra l'altro, un operatore ecologico in servizio in una delle aziende che svolge servizio a Catania. La scoperta l'hanno fatta gli agenti della polizia etnea che hanno trovato una avviata attività illegale di gestione e raccolta di rifiuti speciali anche pericolosi (materiale ferroso, batterie di auto non bonificate, scaldabagni).

Inoltre l'operatore ecologico è stato trovato con la divisa da lavoro poiché da poco aveva terminato il suo turno di servizio. Così i "gestori" sono stati indagati per il reato ambientale di gestione illegali di rifiuti speciali e occupazione illegale edificio pubblico; nella circostanza e si è proceduto anche al sequestro penale dell’ingente quantitativo di rifiuti speciali

Parallelamente nell'immobile sono stati rinvenuti anche fuochi d’artificio che sono stati riposti dal figlio del netturbino che, per tale motivo, è stato indagato con un'altra persone per detenzione e vendita di materiale esplodente.