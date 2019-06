Discarica chiusa per interventi tecnici, stop a raccolta rifiuti

E' attualmente bloccata la raccolta di rifiuti a Catania per la chiusura della discarica della società Sicula Trasporti che ha avviato una serie di interventi tecnici. Gli autocompattori della Dusty, società che si occupa dell'igiene urbana nel capoluogo etneo, sono fermi in attesa di potere conferire i rifiuti raccolti nella struttura di contrada Grotte San Giorgio. Nello stesso impianto di smaltimento da due giorni stanno scaricando anche i mezzi provenienti da diversi Comuni della provincia di Agrigento. A Catania, visto il momentaneo blocco del conferimento, ci sono cumuli di rifiuti non raccolti. Il guasto a un 'tamburo' lungo 12 metri e del peso di tre tonnellate che 'setaccia' i rifiuti separandoli per dimensioni ha portato alla chiusura, da sabato sera, dell'impianto di smaltimento di contrada Coda volpe di Lentini (Siracusa) di proprietà della Sicula Trasporti. Inevitabili i disagi negli oltre 240 Comuni della Sicilia orientale che conferiscono la propria spazzatura nella struttura. Molti gli autocompattatori carichi di rifiuti rimasti fermi e stasera la raccolta della spazzatura non sarà eseguita nella stragrande maggioranza dei comuni che conferiscono a contrada Coda volpe.