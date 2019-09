Discarica Oikos, Marco Corsaro chiede commissione d'indagine

"Ai sensi del regolamento comunale in materia, chiediamo l'istituzione di una Commissione d'indagine incaricata di condurre accertamenti, ed esaminare atto per atto, le azioni messe in campo dal Comune di Misterbianco, e per il Comune di Misterbianco, riguardo la discarica Valanghe d'Inverno in contrada Tiritì".

Questa la proposta lanciata dal consigliere Marco Corsaro, capogruppo di "Guardiamo Avanti", nel corso dell'ultima seduta di Consiglio. L'assemblea ha votato un atto di indirizzo che chiede al presidente della Regione Nello Musumeci di revocare il rinnovo del decreto AIA 221/2019 che, di fatto, allunga la vita della discarica di altri dieci anni. "Si tratta di un documento più che condivisibile, una votazione di un ordine del giorno che infatti ha trovato il sostegno di tutti, ma serve adesso un ulteriore tassello per spezzare la maledizione della discarica. Da decenni - osserva Corsaro - le vasche della Oikos rappresentano la più grande questione ambientale del Catanese, un sito che accoglie i rifiuti di mezza Sicilia, attaccato a due città densamente popolate, Misterbianco e Motta Sant'Anastasia. Ecco perché riteniamo che la meritoria ed orgogliosa battaglia, condotta da tutte le forze del territorio, debba trovare un'indispensabile continuità attivando tutti gli strumenti di partecipazione di cui disponiano. Questo consentirà a tutte le parti in causa, dai comitati 'No Discarica', alla politica locale, fino ai semplici cittadini, di esercitare pienamente un controllo democratico sulla battaglia più importante per il futuro di Misterbianco e dei paesi vicini". Il consigliere Corsaro aggiunge: "Il rinnovo dell'Aia non ha convinto nessuno, ed infatti lo stesso presidente Musumeci ha subito insediato un gruppo di lavoro che a breve chiarirà quali sono le possibilità d'azione del Governo regionale. All'offensiva legale, alle manifestazioni, occorre allora affiancare subito una Commissione consiliare d'inchiesta che faccia chiarezza su tutti i termini dell'intricata vicenda, mettendo così i consiglieri comunali di Misterbianco, e dunque i cittadini che essi rappresentano, nella condizione di acquisire tutti gli elementi di conoscenza utili a vincere la battaglia contro la discarica".