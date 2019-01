Sub catanese disperso ad Agnone Bagni: ricerche della capitaneria di porto

Secondo un ultimo aggiornamento, il corpo di Domenico Lo Giudice sarebbe stato già localizzato dal nucleo dei vigili de fuoco all'interno di un anfratto. L'uomo, ieri pomeriggio, intorno alle 18, si era immerso nelle acque di Agnone Bagni per una battuta di pesca. Poche ore dopo è stato dato l'allarme dalle persone che lo attendevano: già in prima serata si sono quindi attivate le ricerce da parte della capitaneria di porto. Attualmente è in corso l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati insieme a due motovedette della guardia costiera di Augusta. Le ricerche sono gestite dalla Capitaneria di Augusta e si stanno concentrando su un ampio spazio di mare, compreso tra Agnone Bagni e Brucoli.

In aggiornamento