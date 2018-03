Dissequestrato il Centro di medicina della riproduzione e fertilità del dott.Torrisi

A seguito di ricorso al Tribunale del Riesame di Catania, con provvedimento del 7 marzo 2018, il Centro di medicina della riproduzione e fertilità del dott.Torrisi è stato dissequestrato. A comunicarlo solo i legali Vittorio Lo Presti e Antonia Lo Presti.

"Il dissequestro è stato disposto per assenza di concretezza ed attualità del pericolo ed è stata disposta la restituzione all'avente diritto- si legge nella nota- Il Cri che non ha mai smesso di funzionare, continuerà dunque a svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse dei pazienti, come sempre, e sotto la direzione del dott. Carlo Torrisi".