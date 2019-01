Disservizio Sidra, il sindaco di Gravina dispone chiusura della "Tomasi di Lampedusa"

Il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso, ha disposto con ordinanza la chiusura della scuola "Tomasi di Lampedusa" A seguito della comunicazione inoltrata dalla Sidra s.p.a relativa alla sospensione dell'erogazione di acqua nelle giornate 22 e 23 gennaio 2019 nelle zone di Fasano e Carrubella.

Le sedi di via Lorenzo Bolano e di Via Aldo Moro quindi resteranno chiuse in quelle date. "Il provvedimento si è reso necessario - ha spiegato il sindaco - considerato che l'assenza d'acqua rende inutilizzabili i servizi igienici dei due plessi dell'Istituto costituendo così un potenziale rischio per la salute di alunni, insegnanti e personale Ata".