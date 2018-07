Dissesto del Comune, botta e risposta tra vecchia e nuova amministrazione

La notizia del possibile dissesto del comune di Catania ha scatenato un duro botta e risposta tra vecchia e nuova amministrazione. Dopo, infatti, l'intervento dell'ex sindaco Bianco che, con una nota, ha voluto "dare la colpa" a "chi in passato ha lavorato irresponsabilmente per il fallimento del Comune", arriva puntuale la risposta dell'attuale amministrazione con il vicesindaco e assessore al Bilancio Roberto Bonaccorsi.

"A fronte del rispettoso atteggiamento tenuto oggi dal sindaco Pogliese e dal sottoscritto per il traumatico evento del dissesto finanziario, lasciano sinceramente stupefatti le dichiarazioni dell’ex sindaco Bianco e dell’ex assessore Andò. Forse il silenzio sarebbe stato più appropriato anche alla luce dei contenuti della delibera della Corte e indurre i protagonisti degli ultimi anni di governo a maggiore cautela. Non mancheranno le sedi del confronto con la città, in primis in consiglio comunale, per individuare errori, responsabilità e modalità di gestione", ha dichiarato Bonaccorsi.