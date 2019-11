Dissesto finanziario, CittàInsieme: "Noi parte civile in eventuale processo"

"Riteniamo più che opportuna l’indagine sui bilanci e, quindi, sulle cause del dissesto finanziario del Comune di Catania. Come abbiamo scritto e detto in più occasioni - si legge nella nota - siamo convinti che la definitiva e forzata dichiarazione di dissesto sia doverosa nei riguardi di una classe politica, come quella che in tutti questi decenni ha governato Catania, che non ha mai saputo assumersi le sue responsabilità. Anche stavolta, come per le precedenti inchieste sul tema, ci costituiremo Parte civile nell’eventuale Processo. Esortiamo la Magistratura ad andare avanti nella sua opera facendo chiarezza e accertando le eventuali responsabilità. Glielo chiedono tutti i Cittadini onesti di questa martoriata città".