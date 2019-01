Dissesto idrogeologico, da Roma 2,4 milioni di euro per Palagonia

"Dal Ministero dell’Ambiente una grossa mano tesa contro il dissesto idrogeologico in Sicilia. Nella nostra isola arrivano 44 milioni di euro destinati a 20 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico". Così il Movimento 5 Stelle siciliano che, con una nota, ha commentato l'arrivo da Roma di alcuni fondi previsti per le zone più colpite dai recenti eventi temporaleschi. Per la provincia di Catania, all'interno del provvedimento, sono previsti 2,4 milioni al comune di Palagonia, per il completamento dell’intervento di consolidamento ed il miglioramento sismico della sede dell’U.T.C.

Si tratta delle risorse destinate alla Sicilia attraverso gli atti integrativi agli accordi di programma sottoscritti con il Ministero dell’Ambiente. “Risorse immediatamente disponibili - ha affermato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa - per progetti già cantierabili, a dimostrazione che vogliamo agire non seguendo la logica dell’emergenza, ma attivandoci in maniera seria e concreta sulla prevenzione del rischio”. Soddisfazione è stata espressa anche dai deputati 5 stelle all’Ars. “Questa - dicono i deputati Giampiero Trizzino, Valentina Zafarana e Antonio De Luca - è la plastica dimostrazione della grande attenzione che questo governo riserva alle questioni ambientali, dopo il secco no che il ministro Costa ha detto alle trivellazioni”.