Dissesto, sindacato a Pogliese: "Preoccupati per Amt"

Dopo le dichiarazioni del sindaco Salvo Pogliese e dell'assessore Roberto Bonaccorsi, il sindacato Fast-Confsal ha inviato una lettera al primo cittadino, preoccupato per le sorti della partecipata del trasporto pubblico Amt. "Nella bufera in cui si è venuto a trovare il Comune di Catania, conseguentemente al dissesto finanziario dichiarato dalla Corte dei Conti - scrivono i sindacalisti Giovanni Lo Schiavo e Giuseppe Cottone - non vorremmo che a pagarne le spese fossero anche i lavoratori della Amt. I quali, ancora oggi, non hanno certezza sull’erogazione dello stipendio di Luglio".

"Come sindacato dei trasporti abbiamo piena consapevolezza del fatto che nessuna responsabilità può essere addebitata alla nuova amministrazione comunale da lei guidata, ma, con la stessa consapevolezza e fermezza, le chiediamo di fare in modo che la partecipata, al più presto , possa essere dotata di un CdA, all’altezza del compito che le spetta". "Un consiglio composto da persone di altissimo profilo morale e di comprovata esperienza, maturata nel settore del TPL, al fine di rendere competitiva l'azienda e dare certezza ai suoi lavoratori. Comunichiamo altresì che in assenza di risposte certe sul pagamento degli stipendi di Luglio, entro e non oltre il mese, attiveremo le procedure sindacali previste dalla vigente normativa, a salvaguardia degli interessi dei lavoratori".