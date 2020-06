Distaccamento vigili del fuoco di Palagonia: "In atto l'iter di assegnazione del personale"

I deputati alla Camera del Movimento Cinque Stelle Gianluca Rizzo (presidente della Commissione Difesa) ed Eugenio Saitta (componente della Commissione Giustizia) sono intervenuti, con il deputato regionale all'Ars Francesco Cappello, rispetto al distaccamento dei vigili del fuoco di Palagonia. “Abbiamo lavorato intensamente – spiegano gli esponenti pentastellati – affinché il territorio del Calatino avesse sempre più sicurezza e ci siamo riusciti: prima con il completamento e l'inaugurazione dei nuovi locali del commissariato di Polizia di Caltagirone e poi con la realizzazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco a Palagonia”. “In quest'ultimo caso si tratta di un risultato importante per il Calatino: la presenza dei Vigili del Fuoco rende più sicuro un territorio di oltre 150mila abitanti che, specie nel periodo estivo, soffre per i continui incendi. Questi risultati li abbiamo raggiunti grazie a una continua interlocuzione con il sottosegretario del Ministero dell'Interno Carlo Sibilia che ringraziamo per l'attenzione verso il territorio”. “Siamo tornati a sollecitare la piena operatività del distaccamento di Palagonia e attualmente sono in corso le assegnazioni del personale, sia capi squadra e capi reparto sia vigili del fuoco. In quest'ultimo caso l'emergenza sanitaria ha frenato l'iter dei percorsi di formazione provocando fisiologici rallentamenti. Adesso il percorso sta proseguendo ed entro l'estate siamo certi che potremo inaugurare la piena funzionalità del distaccamento alla presenza dello stesso sottosegretario: un altro risultato di un governo attento e presente sul territorio”

