Disturba le vicine con il suono della chitarra elettrica, denunciato

Suonando una chitarra elettrica a tutte le ore del giorno e della notte, da oltre un anno avrebbe disturbato le vicine del piano di sopra, vantandosi inoltre del suo operato su Fb. Le vicine si sono rivolte alla polizia di Stato, che ha denunciato l'uomo per il reato che punisce con la pena dell'arresto sino a 3 mesi chi, mediante schiamazzi o rumori, disturba il riposo delle persone. Gli agenti sono intervenuti in zona Borgo. Secondo le donne scopo dell'uomo sarebbe stato quello di costringerle a lasciare l'immobile per farvi entrare quale nuovo affittuario la suocera.