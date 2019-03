Diverbio tra automobilisti, minacce e danneggiamento: padre e figlio indagati

Nei giorni scorsi, personale del commissariato Borgo Ognina ha indagato in stato di libertà 2 soggetti, padre e figlio, per violenza privata e minacce gravi. In particolare, a uno dei due soggetti è stato contestato anche il reato di danneggiamento a seguito di un diverbio stradale con due giovani.

Le due vittime stavano percorrendo con la propria autovettura la circonvallazione di Catania, quando, un’altra auto si avvicinava ad alta velocità, mantenendo tra l’altro i margini di distanza al minimo, suonando il clacson e abbagliando ripetutamente. I due ragazzi infastiditi da questo comportamento, invitavano i due malfattori alla calma attraverso dei gesti, cosa che ha fatto infuriare i due strani soggetti, inducendoli così, a far arrestare la marcia dei due poveri malcapitati effettuando una brusca manovra. A tal punto i due giovani, impauriti, si sono chiusi all’interno della propria autovettura e, ciò nonostante, e sono stati aggrediti verbalmente con insulti e minacce anche di morte. Data la loro reticenza a volersi confrontare con gli aggressori, questi, si sono avventati contro l’auto, colpendola con pugni sul parabrezza, cofano ed altre parti, piegando inoltre lo specchietto e rompendolo.