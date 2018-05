Corri Catania, modifiche alla viabilità in centro con rimozione

In occasione della corsa-camminata di solidarietà “Corri Catania”, domenica 13 maggio è istituito in piazza Manganelli dalle ore 0.00 alle 14.00 - e comunque sino al termine della manifestazione - il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto che per i mezzi delle forze dell'ordine, di soccorso e i mezzi della Croce Rossa Italiana che nella piazza attiverà un presidio.

