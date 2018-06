Divieti di sosta temporanei in centro per il festival belliniano

Una serie di provvedimenti temporanei di circolazione sono stati disposti per consentire lo svolgimento degli eventi della manifestazione “Bellini- Notti d’Estate 2018” che saranno in svolgimento oggi 22 giugno, mercoledì 27, venerdì 29 e il 6 luglio. In particolare è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nelle vie: Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Politi e piazza San Francesco, e Teatro Greco, nel tratto compreso tra via Sant’Agostino e via Crociferi. Il divieto sarà in vigore dalle ore 19 alle ore 24. Istituito inoltre, nelle stesse ore, il doppio senso di circolazione in via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Politi e via S. Martino. Dalle ore 15 alle ore 24, divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati di via Teatro Greco, nel tratto compreso tra via Sant’Agostino e via Crociferi. Nella zona saranno presenti pattuglie della municipale per assicurare il rispetto della disposizione comunale.