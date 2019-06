Divieto di sosta nei pressi del litorale a Fiumefreddo e Calatabiano

Per rendere più fluida la circolazione nella zona balneare di Fiumefreddo, dal 9 giugno al 20 settembre è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Marina di Cottone - strada provinciale 71/I- nel tratto all’altezza dell’incrocio con la regia trazzera Riposto- Schisò. Nel litorale di San Marco, in territorio di Calatabiano, dall’8 giugno al 8 settembre non sarà possibile sostare lungo il versante nord della strada provinciale 127, nel tratto compreso tra il cimitero e la regia trazzera 644.

Il limite massimo di velocità è di 40 chilometri l’ora. La segnaletica è realizzata e collocata a cura del Comune di Fiumefreddo. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli organi di polizia stradale.