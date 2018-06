Divieto di transito in via Vittorio Emanuele per il festival belliniano

In occasione della rassegna “Bellini Notti d'Estate 2018”, in programma nel Teatro Antico di Catania, la direzione della polizia municipale ha disposto divieti di transito e sosta nella zona del Teatro per i giorni 27 e 29 giugno, 6, 7 e 14 luglio, 1, 2, 5 e 7 agosto ed 1 e 2 settembre. Il divieto di transito è istituito per tutti i veicoli, eccetto che per quelli autorizzati, dalle ore 19 alle 24 nelle vie Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso tra via Politi e piazza San Francesco), Teatro Greco (nel tratto compreso tra via Sant’Agostino e via Crociferi), Sant’Agostino, Tineo. Dalle ore 15 alle 24 è istituito, inoltre, il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, su entrambi i lati delle vie Teatro Greco (nel tratto compreso tra via Sant’Agostino e via Crociferi), Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso tra via Politi e piazza San Francesco), Sant’Agostino (nel tratto compreso tra via Tineo e via Teatro Greco), Tineo. Disposto anche, dalle ore 19 alle 24, il doppio senso di circolazione in via Garibaldi, nel tratto da via Politi a via S. Martino.