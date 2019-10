Documenti falsi per un volo diretto a Dublino, arrestati

Sono stati arrestati due cittadini stranieri Dagmar Smolko, di 24 anni, e Viktoria Smolko di 23 anni, per il reato di falso documentale dalla polizia di frontiera in servizio nell'aeroporto di Catania.

Proprio dallo scalo etneo i due volevano raggiungere Dublino e hanno presentato due carte d'identità risultate false. I poliziotti esperti in falso documetale hanno capito in fretta che si trattava di due documenti contraffatti traendo così in arresto i due furbetti. A conclusione degli atti di rito gli arrestati sono stati portati nel carcere di Piazza Lanza e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.