Dodici sacchi di marijuana nel furgone: arrestato noto pregiudicato

La squadra mobile della polizia di Stato ha arrestato Sebastiano Bonafede (classe 1965), perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Nella nottata di ieri, gli agenti della sezione Criminalità Organizzata insieme ai colleghi del commissariato di Adrano, hanno fermato e controllato il furgone dell'uomo, solitamente utilizzato per effettuare consegne o trasporti di materiale commerciale.

Bonafede è stato perquisito perché riconosciuto dai poliziotti proprio per i suoi precedenti in materia di stupefacenti e, attualmente, risulta formalmente disoccupato. All’interno del mezzo sono stati trovati e sequestrati 12 sacchi in cellophane con dentro circa 123 chilogrammi di marijuana. Espletate le formalità di rito, Bonafede è stato portato nel carcere di piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria.