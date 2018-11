"Domenica al Museo": il 2 dicembre tariffe ridotte

Il 2 dicembre, in occasione dell'iniziativa “Domenica al Museo”, i siti culturali del Comune saranno aperti al pubblico con ingresso a tariffa ridotta.Il museo civico Castello Ursino sarà visitabile dalle 9 alle 19 (la biglietteria chiuderà alle 18), i musei Belliniano e Emilio Greco dalle 9 alle 13, il Palazzo della Cultura dalle 9 alle 19 con ingresso ridotto per la mostra "Impressionisti a Catania" (ultimo biglietto alle 18) e accesso gratuito per l'esposizione "Private Collection Imprints of Peace".