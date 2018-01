Successo per la domenica ecologia ad Acireale: si replica a marzo e febbraio

Grande partecipazione si è registrata ieri, domenica 21 gennaio, nell’isola di raccolta itinerante allestita ad Acireale.

"Ci attendevamo grande affluenza dopo la pausa delle festività natalizie. Per permettere ai nostri concittadini di organizzarsi per tempo - spiega l’assessore alle Politiche Ambientali Francesco Fichera- abbiamo già calendarizzato i prossimi due appuntamenti sempre. C’è massimo impegno su tutti i fronti: abbiamo avviato il compostaggio domestico, stiamo lavorando alla realizzazione del CCR, e superata la fase critica del porta a porta, stiamo provvedendo ad eliminare le criticità. Ringrazio sempre i miei concittadini per la sensibilità dimostrata e coloro che collaborano per la buona riuscita di queste giornate". A fine giornata sono stati raccolte quasi 60 tonnellate di rifiuti ingombranti: 1.200 chili di tv, 1900 chili di frigoriferi, 400 chili di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso e 54160 chili di ingombranti.

Appuntamento quindi domenica 18 febbraio e domenica 25 marzo nel piazzale dello stadio Tupparello con la seconda e la terza Giornata Ecologica del 2018.