La domenica di Bianco tra Librino, Municipio aperto e Lungomare liberato

"Una bella domenica di sole, con tanti appuntamenti a Catania". Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco che ieri mattina ha seguito un tour intenso. Prima si è recato nella parrocchia Resurrezione del Signore di Librino per consegnare con i Lions un canestro da basket, poi ha presenziato nel Palazzo degli elefanti all'applaudito concerto del Red Quartet annunciando per la primavera la ripresa del Municipio aperto, e ha concluso passando dal Lungomare liberato per una visita all'Autobook del Comune e una passeggiata tra le famiglie e ragazzi e bambini in maschera.

"Nella parrocchia Resurrezione del Signore - ha detto Bianco - c'è una Comunità straordinariamente forte, coesa, carica di sentimento religioso ma anche civile. Qui opera un parroco giovane e bravissimo, don Salvo Cubito. E proprio nello spazio davanti la chiesa abbiamo consegnato, insieme all'avv. Francesco Pistorio, presidente del Lions club Faro Biscari, e all'assessore al Decoro urbano Salvo Di Salvo, un canestro per il basket con il quale i ragazzi del quartiere potranno giocare. Un altro piccolo segno d'attenzione per quel meraviglioso quartiere che è Librino". Il canestro è stato donato dal Lions club e l'Amministrazione comunale, in accordo con la Parrocchia e i ragazzi della Casa del Volontariato di Librino, hanno scelto il luogo in cui farlo installare, su progetto dell'Ufficio Decoro urbano, dagli operai del Settore Manutenzioni, che hanno prima approntato una base di cemento per fissarlo al terreno.

"Subito dopo - ha aggiunto il Sindaco - sono andato in piazza Duomo, pieno di cittadini venuti, in occasione dell'ultima domenica con il Municipio aperto, a visitare il Palazzo degli elefanti e a seguire, con l'assessore alla Cultura Orazio Licandro, un concerto, quello del Red Quartet, applauditissimo. In Municipio ho annunciato che in primavera ripeteremo questa esperienza così gradita ai cittadini di aprire il Palazzo degli elefanti per quattro domeniche". Fin dalle dieci del mattino, grazie alla collaborazione tra l'Associazione guide turistiche Catania, si sono susseguite le visite gratuite per i cittadini che volevano scoprire i tesori d'arte ospitati nella "Casa dei Catanesi".

Dopo le 11, nel Salone Bellini, ha preso il via il concerto del Red Quartet, formato da Maria Luisa Sacco (arpa), Marianna Musumeci (violino), Valentina Scuto (violoncello) e dalla soprano Carla Basile. Sono state eseguite musiche di Ashram (Tango para mi padre y marialuna), Coldplay (Viva la vida), Edoardo Di Capua (I te Vurría vasá), Rodolfo Falvo (Dicitancello vuie), Stanislao Gastaldon (Musica proibita), Mauro Giuliani (Alle mie tante lagrime; Confuso, smarrito; Par che di giubilo), Mikhail Glinka (Romance), Georg Friedrich Händel (Lascia ch'io pianga), Astor Piazzolla (Libertango), Dmitri Shostakovich (Walzer n. 2) e Franz Schubert (Ave Maria; Heidenroslein; Serenata). "Infine - ha concluso il sindaco Bianco - sono andato a godermi il sole al Lungomare liberato. Nell'Autobooks ho incontrato allievi e docenti della quarta A del Liceo Vaccarini, impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro. E pensare cos'era prima questa strada, soffocata dalle automobili, oppressa anche la domenica dai rumori e dai fumi del traffico, e vedere com'è oggi, con la pista ciclabile e la felicità della gente, i ragazzi in maschera, le famiglie che si incontrano e si salutano, mi riempie di gioia. Questa è la città che amo". Nell'Autobooks grande successo dell'appuntamento con la Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori), con un nuovo reading studiato per l'occasione: alcuni brani drammatizzati tratti dagli scritti del folklorista Serafino Amabile Guastella, che studiò le tradizioni popolari carnevalesche.