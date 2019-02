Domenico Tudisco in mostra a Palazzo della Cultura

Una mostra di Domenico Tudisco a Palazzo della Cultura a cent'anni dalla nascita dell'artista catanese. L'esposizione sarà presentata domani, giovedì 21 febbraio, alle 11 nella sala conferenze del Palazzo della Cultura con gli interventi del sindaco Salvo Pogliese e dell'assessore alla Cultura Barbara Mirabella. Saranno presenti la curatrice della mostra, Ornella Fazzina, il direttore dell’Accademia di Belle Arti, Enzo Tromba, con il professore Giuseppe Frazzetto. Saranno le sale dell'ex Caffè letterario ad ospitare, dal 23 febbraio al 31 marzo, la rassegna di opere di uno dei più importanti scultori catanesi del Novecento, allievo di Mimì Lazzaro, dalla cui iniziale collaborazione nasce la riproposizione in chiave scultorea delle quattro leggende che raccontano i candelabri bronzei di piazza Università. La poetica di Tudisco, di ispirazione classico-umanistica, è intessuta di originali contenuti plastico-espressivi e contrassegnata da una figurazione che aderisce al naturalismo classico. Le sue opere coniugano eleganza a invenzione ritmica e volumetrica, a sintesi nelle forme. Il modus operandi dell'artista, contraddistinto da valori etici ed estetici, è segnato dalla definizione di un proprio linguaggio, dal disegno come espressione autonoma, dalla padronanza della tecnica, dall’originalità dell’ispirazione. La mostra si arricchirà il prossimo 14 marzo di un evento speciale: la donazione da parte della famiglia di Tudisco all'Amministrazione comunale del bassorilievo in gesso “Bagnanti”. Per l'occasione sarà inoltre presentato il catalogo che accompagna l'esposizione, con scritti anche di Ornella Fazzina e Giuseppe Frazzetto. La rassegna è aperta al pubblico, con ingresso libero, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19.