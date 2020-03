Pregiudicato e drogato ai domiciliari appicca un incendio in casa e scappa, arrestato

E' finito in manette il pregiudicato Orazio Privitera, di 45 anni, che aveva dato fuoco a un'abitazione e a dei cassonetti. Dovrà rispondere di incendio doloso ed evasione. Nella nottata di ieri, intorno, alle 3 gli agenti sono intervenuti in via Curia dove un monolocale aveva preso a fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e secondo le testimonianze raccolte dai famigliari era stato proprio Privitera, tossicodipendente, ad appiccare le fiamme.

L'uomo era ai domiciliari ma era stato trovato da un fratello all'interno del monolocale in stato confusionale mentre osservava l'incendio che aveva causatocon ancora in mano l’accendino acceso. Dopo qualche minuto trascorso ad osservare, inerte, il fratello che si adoperava per spegnere l’incendio, il piromane si è dato alla fuga. Da quanto riferito dai famigliari da qualche giorno Orazio Privitera aveva un atteggiamento particolarmente irascibile e minaccioso.



I poliziotti, quindi, si sono messi alla ricerca del piromane che è stato puntualmente rintracciato poco dopo in via Delle Medaglie D’Oro, in evidente stato di agitazione e con in mano un accendino, accanto a dei cassonetti della spazzatura in fiamme.

Così l'uomo che vanta numerosi precedenti di polizia per reati di violenza contro la persona, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio è stato arrestato e portato nel carcere di piazza Lanza.