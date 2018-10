Dona la spesa, nei punti vendita Coop raccolta di beni per persone in difficoltà

Coop Alleanza 3.0 con soci Coop volontari e le associazioni locali sarà impegnata sabato 13 ottobre nell’iniziativa “Dona la spesa” beni di prima necessità. In 318 negozi della Cooperativa, si terrà infatti il secondo appuntamento dell’anno – dopo quello di maggio – promosso da Coop Alleanza 3.0 finalizzato alla raccolta di beni di prima necessità per famiglie in stato di indigenza. Un’iniziativa capillare che si terrà in tutte le aree in cui opera la Cooperativa, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia.

L’iniziativa del 13 ottobre è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con 344 realtà su tutto il territorio, col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. In Sicilia sono coinvolti 12 punti vendita. In provincia di Catania, al Katané di Gravina di Catania saranno operativi i volontari della Parrocchia Resurrezione di Librino; l’Opus Matris Verbi Dei cura la raccolta all’ipercoop Le Ginestre di Tremestieri Etneo; alle Zagare di San Giovanni La Punta l’iniziativa è gestita dall’associazione Soccorso e Fratellanza mentre i volontari del circolo Acli saranno presenti a Bronte.

In provincia di Palermo l’associazione culturale San Giovanni Apostolo e la parrocchia Gesù Sacerdote si occuperanno della raccolta all’ipercoop La Torre; al Forum ci saranno la Caritas cittadina di Bagheria e l’associazione di volontariato Missione San Francesco; la Comunità di Sant’Egidio Sicilia Onlus sarà nel punto vendita di piazzetta Bagnasco; alla Coop Sperlinga spetterà alla onlus Gli Angeli della Notte raccogliere le donazioni; in via Di Marzo ci sarà l’associazione Kala Onlus, al viale del Fante la Parrocchia Santa Chiara. A Ragusa all’Ibleo sarà presente l’Associazione Volontari del Soccorso – Anpas, mentre all’ipercoop Corolla di Milazzo opera l’associazione Hermes. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno della stessa comunità che partecipa alla raccolta. I volontari Coop saranno contraddistinti da pettorine dedicate e si troveranno all’ingresso dei punti vendita per illustrare le modalità dell’iniziativa e sensibilizzando i clienti a compiere un’azione generosa e solidale. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia. Secondo le recenti stime Istat, in Italia le persone in condizioni di disagio e povertà sono in vorticoso aumento. Nel 2017 si stimavano in povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie, il 6,9% delle famiglie residenti per un totale di 5 milioni e 58mila individui (8,4% dell’intera popolazione). Valori in crescita rispetto al 2016 – 154 mila famiglie e 261 mila individui in più in un anno – ma il trend è in aumento dal 2005 Sarà cura delle associazioni di volontariato devolvere le derrate direttamente sul territorio alle persone che ne hanno bisogno. Sul sito www.coopalleanza3-0.it e nei punti vendita coinvolti saranno successivamente pubblicati i dati della raccolta che si inserisce nel solco dell’impegno di Coop Alleanza 3.0 a sostegno delle famiglie in difficoltà anche con azioni di condivisione e di solidarietà. L’appuntamento del 13 ottobre segue quello dello scorso maggio in cui sono state raccolte 246 tonnellate di prodotti in beni di prima necessità.