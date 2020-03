Ospedale Cannizzaro, il Credito Etneo dona un ecografo

Il Credito Etneo ha donato all’ospedale Cannizzaro di Catania un ecografo di ultima generazione, dedicato alle cure dei pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva.

Nei giorni scorsi, la Banca di credito cooperativo aveva offerto la propria disponibilità all’azienda ospedaliera per una donazione utile alla gestione dell’emergenza epidemiologica: in merito, la direzione dell’ospedale ha scelto di supportare le esigenze dell’unità operativa di anestesia e rianimazione, come manifestate dal direttore dott.ssa Maria Concetta Monea. In particolare, l’ecografo è un portatile Mindray M8, completo di sonda cardiografica, da dedicare ai malati affetti da Covid-19 nei quali insorgano conseguenze cardiache. Ieri il dispositivo è stato configurato e consegnato al reparto nel quale, al momento, sono ricoverati sette pazienti Covid-19 positivi con un quadro di insufficienza respiratoria.

Il direttore generale dell’azienda Cannizzaro, dottor Salvatore Giuffrida, ha ringraziato i vertici del Credito Etneo per l’utile, generoso contributo.

